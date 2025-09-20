Biella Corse, Rally del Rubinetto e 1000 Miglia: i risultati di gara FOTO

Sei equipaggi e tre navigatori a San Maurizio d’Opaglio, un equipaggio e due navigatori a Brescia. Torna in gara anche il piccolo Pippo Comparoli.

Biella Corse sarà nuovamente protagonista questo fine settimana, impegnata sia al Rally del Rubinetto sia al Rally 1000 Miglia, oltre che a Viverone con i kart.

Rally del Rubinetto

Al via del 32° Rally del Rubinetto – 11° Rally 2 Laghi, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre tra le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, Biella Corse schiererà sei equipaggi e tre navigatori.

Il primo equipaggio a scendere in gara sarà quello formato dal valdostano Manuel Dublanc e dall’ossolano Marco Bevilacqua, su Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5-Rally2) numero 16.

Con il numero 57 partiranno Fausto Ingignoli e Alessandro Rappoldi, su Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4/R2).

Con il 77 saranno al via Daniele Bestetti e Cristian De Monti, su Renault Clio (gruppo RC4N, classe A7).

Con l’83 toccherà invece a Alberto Stopani e Rebecca Fortunato, sempre su Renault Clio (gruppo RC5N, classe N3).

Con il numero 118 gareggeranno i valdostani Thomas Jocallaz e Patrick Varale, su Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2).

Infine, con il 122 rientreranno in gara i biellesi Giuseppe e Andrea Licari (padre e figlia), anch’essi su Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2).

Per quanto riguarda i navigatori:

Ermes Bagolin sarà come sempre al fianco di Pierangelo Tasinato su Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5-Rally2) numero 12.

Thomas Trombetta affiancherà Marco Arcifera su Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5) numero 71.

Gabriele Meloni sarà il copilota di Ermes Mapi su Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5) numero 73.

La gara scatterà da San Maurizio d’Opaglio sabato alle 16.31 e si concluderà domenica alle 18.22 all’imbarcadero di Baveno.

Sabato i concorrenti affronteranno due passaggi sulla prova speciale “Mottarone” (9 km). Domenica saranno invece in programma cinque tratti cronometrati: due sulla “Prelo” (7,20 km) e tre sulla “Autano” (12,10 km).

In totale, i partecipanti percorreranno 404,04 km, di cui 63,80 km cronometrati.

Rally 1000 Miglia

Sempre nel weekend (sabato 20 e domenica 21 settembre), un equipaggio e due navigatori Biella Corse prenderanno parte al 48° Rally 1000 Miglia, valido come secondo round del Trofeo Italiano Rally (coefficiente 1.5) e per la Coppa Rally di Zona 3.

L’equipaggio sarà composto da Fabrizio Lovati e Vincenzo Della Fazia, al via con il numero 39 su Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe S1600).

I navigatori impegnati saranno:

Carlotta Romano, al fianco di Marco Moreschi su Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe S1600) numero 37;

Jessica Rosa, copilota di Alessandro Corsini su Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5) numero 89.

Organizzato dall’Automobile Club di Brescia, il rally partirà e arriverà a Montichiari. Sono previste sette prove speciali: una, la “Pertiche” (26 km), sabato a fine giornata; e sei domenica, con due passaggi sui tracciati “Bione” (6,13 km), “Marmentino” (17,35 km) e “Sabbio Chiese” (10,75 km).

In totale, i concorrenti percorreranno 455,65 km, di cui 94,46 km cronometrati.

Torna in pista anche il più giovane tra i portacolori di Biella Corse, Filippo “Pippo” Comparoli, atteso alla penultima prova stagionale del Campionato BK, in programma a Viverone (Biella).

Comparoli guida attualmente la classifica della categoria Rooky, riservata ai giovanissimi piloti del karting.