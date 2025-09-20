"Semi di Pace e di Speranza": Giornata Ecumenica Regionale del Creato a Cossato

Domenica 21 settembre 2025 la Parrocchia di Gesù Nostra Speranza di Cossato ospiterà una giornata interamente dedicata alla pace e alla protezione del Creato. Un’iniziativa che invita credenti e non credenti a riflettere ed impegnarsi per diventare “seminatori di pace” in un tempo segnato da odio e violenza.

Il programma si aprirà alle 10:30 con la Messa celebrata da Padre Giacomo Costa, gesuita e consultore della Segreteria generale del Sinodo Mondiale. La liturgia farà uso del nuovo formulario “Per la custodia del Creato”, recentemente introdotto per volontà di Papa Leone XIV.

Alle 11:30 lo stesso Padre Costa, assistente spirituale nazionale delle ACLI, incontrerà i dirigenti regionali dell’Associazione.

Nel pomeriggio, alle 14:00, spazio al confronto tra obiettori di coscienza e volontari del servizio civile, chiamati a discutere su come oggi sia possibile promuovere una cultura di pace e di non violenza.

Dalle 15:00 prenderà avvio l’incontro ecumenico regionale sul tema “Semi di Pace e di Speranza”. Dopo l’introduzione di Padre Costa verranno raccontate tre esperienze missionarie in Uganda, Ciad e Kenya, tutte accomunate dall’impegno per la custodia della terra e la formazione di comunità sostenibili.

Seguirà la presentazione di quattro esperienze locali legate all’educazione alla pace, alla tutela del territorio e alla promozione di comunità solidali.

La giornata si concluderà con una preghiera ecumenica per la protezione della Creazione.

Ad animare i diversi momenti saranno i giovani dell’oratorio, alcuni dei quali fanno parte del movimento Operazione Mato Grosso e hanno vissuto esperienze missionarie in Sudamerica.