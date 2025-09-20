 / Calcio

Calcio | 20 settembre 2025, 18:29

Biellese calcio: i risultati della Serie D, Girone A

Biellese calcio: i risultati della Serie D, Girone A

Biellese calcio: i risultati della Serie D, Girone A

Giornata 4

Stadio Brin - Cairo Montenotte (SV)

Cairese-Biellese 1-1

Marcatori: 90' Reinero (rig.), 96' Graziano

Biellese: Vergna, Facchetti (56' Marra), Brancato, Capellupo (83' Beltrame), Romairone (59' Artiglia), Finizio, Naamad, Pavan, Di Cesare (56' Gila), Graziano, Madiq (71' Colletta)
A disp: Cordero, Zingone, De Mori, Tomasino.
All. Prina

Cairese: Gentile, Boveri, Scarrone, Giacchino (91
Gargiulo), Graziani G., Federico (28' Gulli), Sancinito, Graziani T. (Reinero), Sava (59' Fernandez L.), Vignaroli, Piacenza (91' Colletto)
A disp: Ceppi, Fernandez F., Noto, Castiglia
All. Solari

Arbitro: Marco Costa (Busto Arsizio)
Assistenti: Alessandro Rastrelli (Firenze), Giovanni Gallà (Pistoia)
Ammoniti: Capellupo, Di Cesare, Artiglia (B), Giacchino, Graziano T. (C)
Recupero: 2' + 6'

C.S. Biellese 1902, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore