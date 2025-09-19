Tor330, si chiude la gara per Eulogio, Tallia e Platini

È finito il Tor330 per tre atleti biellesi: Riccardo Eulogio lo conclude in 115:00:52, piazzandosi 177°, Chiara Tallia in 115:51:23 (190°) e Martino Platini in 118:20:40 (213°).

Ancora in gara Giovanni Mozzone (421°), Enrico Correale (464°) e Iacopo Falanga (486°).

Si è ritirato, invece, Edoardo Bernascone.

Restano tre biellesi in gara anche nel Tor130: Michele Primon si trova in 217° posizione, Maurizio Ferraris (225°) e Filippo Lometto (234°).

Nel Tor100, concludono la gara Francesco Crestani (47°), Stefano Piovan (159°), Moreno Bianchetto (165°), Dario Furlanetto (214°), Mattia Mura (215°) e Davide Pella (217°).

Ancora in gara: Edoardo Zanone (224°), Luca Ferro (257°) e Gianluca Mello Grand (304°).