Mottalciata, concerto di fine estate a San Silvestro VIDEO

Grande successo di pubblico per il concerto che si è tenuto sabato 13 settembre nello splendido scenario del parco antistante la chiesa di San Silvestro, nell’omonima frazione del comune di Mottalciata.

Ad allietare la serata sono state la banda di Mottalciata-Castellengo e la Filarmonica Donatese, che si sono alternate sul palco, cimentandosi in un vasto repertorio, che ha spaziato dalla musica classica alla musica rock.

Al termine del concerto è stato offerto dagli abitanti della frazione un ricco buffet dolce e salato, allestito di fronte alla chiesa e che ha chiuso in bellezza la serata.

Un doveroso ringraziamento alle due Bande per lo spettacolo tenuto, all’Amministrazione comunale, agli Amici di Fausto, ma soprattutto a tutti coloro che sono intervenuti e alla popolazione di San Silvestro, che con grande spirito mantiene la chiesa, il parco circostante, e che tanto si è prodigata per la buona riuscita dell’evento. Appuntamento al prossimo anno.