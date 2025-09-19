"Luci e parole" del Rifugio Rivetti, chi sono i vincitori del concorso

Si è concluso in questi giorni il concorso " Luci e parole", un “doppio” concorso di fotografia e poesia, lanciato da Federica e Sylvain del Rifugio Rivetti. A chi ha scelto di partecipare è stato chiesto di portare la propria foto o poesia per il 6 e 7 settembre 2025 al Rifugio Rivetti. Il tema scelto era la nebbia.

A fare da “giudici” sono stati 150 escursionisti di passaggio e hanno vinto per la fotografia Matteo Negro e per la poesia Maurizio Pellegrini con “Polenta e nebbia”. Al secondo posto rispettivamente per la fotografia e la poesia si sono piazzati Katia Montanaro e Lea Niva con il componimento dal titolo “Foschia”.

“È stato interessante vedere tanti escursionisti di passaggio contemplare le immagini e leggere le poesie – racconta entusiasta Federica -, e mi divertiva pensare che molti, l'ultima poesia, l'avevano probabilmente letta alle medie".