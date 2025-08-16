Luci e parole, ecco il concorso di fotografia e poesia sul Rifugio Rivetti

Nuova iniziativa del Rifugio Rivetti. Federica Furlanetto e Sylvain Dal Cortivo, i gestori della stuttura del Cai di Biella alla Mologna grande, lanciano per questo scorcio di estate un'iniziativa legata alle cime biellesi e alla sua «compagna» di sempre, la nebbia. «Credo proprio - afferma Federica dal rifugio - che sia sufficiente a tutti gli appassionati di montagna biellese abbiano in archivio una foto scattata in mezzo alla nebbia. Un piccolo controllo e poi possono portarci le foto che il 6 e 7 settembre saranno esposte al Rivetti».

Un «Rivetti» che si appresta a celebrare i 90 anni dalla sua apertura che avvenne il 1º settembre del 1935.

Luci e parole - Doppio concorso di fotografia e poesia

1ª edizione: «Nebbia sulle cime biellesi».

Porta la tua foto o la tua poesia per il 6 e 7 settembre 2025 al Rifugio Rivetti.

Ai vincitori: la mezza pensione per due e l’esposizione per la stagione 2026.

Per info: www.rifugiorivetti.com o 379 2856667