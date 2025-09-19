Tensione tra clienti di un bar e residenti: intervento dei Carabinieri a Occhieppo Inferiore

Momenti di tensione nella serata di ieri a Occhieppo Inferiore, presso il bar Lillì. Intorno alle 21, è scoppiata una lite tra due avventori seduti nel dehor del locale, uno dei quali sembra che fosse in stato di ebbrezza e inquilini dell'abitazione al piano sopra al locale.

Secondo quanto ricostruito, due residenti di un’abitazione situata sopra il bar avrebbero lanciato dell’acqua in direzione dei clienti, infastiditi dal loro comportamento rumoroso. Da qui la discussione è rapidamente degenerata. A restare coinvolti nella vicenda un uomo del 1977 e uno del 1986 da un lato, e due persone del 1975 e del 1986 dall’altro.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha riportato la situazione alla calma. Alcuni dei presenti hanno riportato lievi contusioni, ma non si è reso necessario alcun intervento sanitario urgente. Trattandosi di reati procedibili a querela di parte, al momento non sono state presentate denunce.