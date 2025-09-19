Travolta dal treno tra Bianzè e Santhià, la vittima è la 28enne Giulia Micali di Cavaglià

Aggiornamento delle 16,49 del 19 settembre

Non ce l'ha fatta la donna che ieri è stata travolta dal un treno. Trasportata al pronto soccorso in codice rosso, le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi e purtroppo il suo cuore ha cessato di battere, troppo gravi i traumi avuti nell’impatto.

La vittima del tragico evento si chiamava Giulia Micali, aveva 28 anni, abitava a Cavaglià e lavorava per le Ferrovie. La dinamica resta ancora da chiarire.

I fatti

Problemi alla circolazione ferroviaria nel Piemonte dal pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, per l'investimento di una persona tra Bianzè e Santhià. I treni regionali devono perciò fare i conti con ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Alle ore 16.30 la circolazione risulta ancora sospesa a seguito di quanto accaduto nel primo pomeriggio. Disagi anche per i pendolari biellesi.