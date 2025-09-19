Due soccorsi a persone anziane tra Occhieppo Inferiore e Biella nella notte

Nella notte tra giovedì 18 settembre e venerdì 19 i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti episodi per soccorrere persone anziane.

Il primo intervento si è registrato a Occhieppo Inferiore intorno alle 23, quando un vicino ha sentito urla provenire da un’abitazione e ha allertato i soccorsi. La persona coinvolta era caduta e necessitava di assistenza immediata.

Il secondo intervento è avvenuto a Biella poco dopo mezzanotte, quando un’anziana ha contattato direttamente il numero d’emergenza. In entrambi i casi sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha provveduto al trasporto degli assistiti in ospedale per accertamenti, senza che si registrassero situazioni gravi.