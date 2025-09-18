Valdilana, nuovo volto alla strada di frazione Guala e Cerruti-Vioglio

Si è conclusa una serie di opere di messa in sicurezza sul territorio di Valdilana. In particolare lungo via Roma presso la frazione Guala di Trivero, dove è avvenuta la realizzazione di lavori di contenimento a valle della strada, con il rifacimento del manto stradale e il ripristino del guardrail lungo il bordo esterno della carreggiata, delle cunette e degli scoli. Sulla strada di collegamento Cerruti-Vioglio è stato posto un muro di contenimento a valle dell'arteria, con un nuovo asfalto e la rimessa di un guardrail lungo il bordo esterno della carreggiata.
