La biellese Alessia Cavaliere alle finali di "Una ragazza per il cinema 2025"

La giovane modella biellese Alessia Cavaliere è stata grande protagonista a Taormina all'interno del teatro antico, dove si sono svolte le finali del prestigioso concorso di bellezza e talento nazionale Una ragazza per il cinema 2025.

Dopo aver passato le selezioni regionali per il Piemonte, Alessia ha partecipato alla finalissima con il numero 1.

È stata lei infatti ad aprire le sfilate e le uscite ufficiali della serata presentata da Beppe Convertini e Beatrice Luzzi con ospiti tra gli altri Emanuela Aureli, Giovanni Tesse e Dolcenera.

Alessia commenta così la sua esperienza a Taormina: "Partecipare a questo percorso non significa semplicemente aver preso parte a un concorso di bellezza. Si tratta, piuttosto, di un’esperienza formativa e umana da vivere almeno una volta nella vita, soprattutto per chi ambisce a un futuro nel mondo dello spettacolo.

Grazie alle masterclass di make-up, di recitazione e le prove coreografiche con il coreografo Garrison, mi sono sentita al posto giusto, scoprendo che stavo realizzando quello che da sempre è stato un sogno.

Il culmine di questo straordinario viaggio è stato esibirsi al Teatro Antico di Taormina e rappresenta per me non solo un’emozione indelebile, ma anche una vetrina di prestigio ineguagliabile.

Questo progetto si configura come una vera e propria esperienza immersiva nel mondo dello spettacolo. È riuscito a farmi sentire me stessa ogni secondo che passava e mi ha fatto capire che è questa la mia strada. Sono grata e ancora emozionata per l’opportunità che ho avuto".