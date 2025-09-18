 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 18 settembre 2025, 07:40

La biellese Alessia Cavaliere alle finali di "Una ragazza per il cinema 2025"

Dopo aver passato le selezioni regionali per il Piemonte, Alessia ha partecipato alla finalissima con il numero 1.

La biellese Alessia Cavaliere alle finali di &quot;Una ragazza per il cinema 2025&quot;

La biellese Alessia Cavaliere alle finali di "Una ragazza per il cinema 2025"

La giovane modella biellese Alessia Cavaliere è stata grande protagonista a Taormina all'interno del teatro antico, dove si sono svolte le finali del prestigioso concorso di bellezza e talento nazionale Una ragazza per il cinema 2025.

Dopo aver passato le selezioni regionali per il Piemonte, Alessia ha partecipato alla finalissima con il numero 1.

È stata lei infatti ad aprire le sfilate e le uscite ufficiali della serata presentata da Beppe Convertini e Beatrice Luzzi con ospiti tra gli altri Emanuela Aureli, Giovanni Tesse e Dolcenera.

Alessia commenta così la sua esperienza a Taormina: "Partecipare a questo percorso non significa semplicemente aver preso parte a un concorso di bellezza. Si tratta, piuttosto, di un’esperienza formativa e umana da vivere almeno una volta nella vita, soprattutto per chi ambisce a un futuro nel mondo dello spettacolo.

Grazie alle masterclass di make-up, di recitazione e le prove coreografiche con il coreografo Garrison, mi sono sentita al posto giusto, scoprendo che stavo realizzando quello che da sempre è stato un sogno.

Il culmine di questo straordinario viaggio è stato esibirsi al Teatro Antico di Taormina e rappresenta per me non solo un’emozione indelebile, ma anche una vetrina di prestigio ineguagliabile.

Questo progetto si configura come una vera e propria esperienza immersiva nel mondo dello spettacolo. È riuscito a farmi sentire me stessa ogni secondo che passava e mi ha fatto capire che è questa la mia strada. Sono grata e ancora emozionata per l’opportunità che ho avuto". 

La biellese Alessia Cavaliere alle finali di &quot;Una ragazza per il cinema 2025&quot;

La biellese Alessia Cavaliere alle finali di "Una ragazza per il cinema 2025"

Ivan Quattrocchio

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore