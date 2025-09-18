 / CRONACA

Giornata nera sulle strade biellesi, sinistri a Brusnengo, Pray e Vigliano

In ospedale un giovane di Gattinara.

Giornata nera sulle strade biellesi. sinistri a Brusnengo, Pray e Vigliano (foto di repertorio)

Serie di incidenti stradali nel Biellese. A Brusnengo un ragazzo di 21 anni, residente a Gattinara, è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito di una caduta autonoma con la propria moto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 17 settembre. Sempre nelle scorse ore, altri due sinistri si sono verificati a Pray e Vigliano Biellese. In questi casi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

