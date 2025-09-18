Biella, skate park: nuovi cartelli per la sicurezza

Dopo le segnalazioni di una cittadina, Rosa Cerra, riguardo alla sicurezza dello skate park di Biella, l’assessore di riferimento allo Sport Giacomo Moscarola ha fatto chiarezza sulla situazione dei cartelli informativi.

La lettrice aveva inviato una lettera a NewsBiella.it, ricordando un episodio grave avvenuto nello skate park ai danni di una ragazzina e sottolineando che, dall’aprile 2025, era stato atteso il posizionamento dei cartelli con il regolamento per l’utilizzo della struttura. “Dopo un episodio grave successo allo skate park ai danni di una ragazzina - si legge nella lettera - e dopo che se ne è parlato anche ad aprile 2025 in consiglio comunale, da questa data stiamo attendendo il posizionamento dei cartelli del regolamento per l’utilizzo dello skate park affinché chi vuole entrare con giochi diversi da quelli consentiti dal regolamento non entri, semplicemente per ragioni di sicurezza.”

Contattato, l'assessore Moscarola ha spiegato che i cartelli erano già stati posizionati, ma si trattava di fogli plastificati che, secondo quanto riferito, erano stati strappati. “Il Comune ha già preso in carico la questione, provvederà nuovamente a installare cartelli più robusti che non potranno essere rimossi facilmente”, ha dichiarato l’assessore.

L’intervento punta a garantire maggiore sicurezza per i ragazzi che utilizzano lo skate park e a chiarire le regole dell’area, prevenendo l’uso di giochi non consentiti.