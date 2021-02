Rifiuti e pattume allo skate park, una lettrice: "Non mi riconosco più in questa Biella"

Gentile direttore,

Sono alle skate park dietro piazza Falcone di Biella e davanti ai miei occhi trovo una situazione sconcertante di rifiuti e immondizia varia abbandonati.

Fermo restando che il problema è dovuto all'inciviltà dei cittadini e dei frequentatori del parco, si nota proprio la mancanza di cura della zona: tutto intorno allo skate park è pieno di cartacce e pattume di ogni genere che nel tempo è stato triturato fino a confondersi con il terreno.

Il problema a monte è difficilmente eliminabile, ma almeno si potrebbe cercare di mantenere una pulizia periodica del luogo. In ogni caso, dovremmo essere noi cittadini i primi a rispettare l'ambiente in cui viviamo. A volte non mi riconosco più in questa Biella.