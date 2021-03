Circa 200 biellesi allo Skate Park per manifestare contro la chiusura di parchi e scuole

Manifestare il proprio disaccordo contro la chiusura di parchi e scuole. Questo l’obiettivo del sit in pacifico che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, allo skate park di piazza Falcone a Biella. Un ritrovo spontaneo organizzato da alcune mamme biellesi e a cui hanno partecipato circa 200 persone, riunite con il passaparola su Facebook nel giro di poche ore.

"Nuovamente la nostra città subisce restrizioni inutili e dannose - scrivevano sui social i responsabili dell'iniziativa - soprattutto per i bambini e gli adolescenti. Nonostante il numero di ricoveri e contagi della nostra provincia sia basso, la Regione ha deciso di attuare la DAD per medie e superiori, ma da lunedì chiuderanno le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e materne! E per infierire ulteriormente sono stati chiusi anche i parchi gioco.

È giunto il momento di dire BASTA!

Non vi sono evidenze che la scuola e i parchi gioco siano determinanti per la circolazione dei contagi, ma è invece evidente che il disagio e i disturbi dei nostri figli stiano crescendo in maniera esponenziale".