Tartaruga acquatica abbandonata per strada, recuperata a Vigliano dalla Polizia Locale

La scorsa settimana ha vagato per le strade di Vigliano Biellese una tartaruga acquatica. Un solerte cittadino ne ha segnalato puntualmente la presenza alla Polizia Locale, che l’ha recuperata sottraendola al traffico, evitandole un triste destino.

Con il supporto dei Carabinieri Forestali e di personale veterinario, si è appurato trattarsi di una Trachemys Scripta, ossia la testuggine palustre americana, che secondo la legge italiana è specie invasiva (ne è nota la voracità a danno di pesciolini, gamberetti e insetti vari) e non può essere detenuta, né abbandonata nell’ambiente. E' scattata quindi la denuncia nei confronti degli ignoti che l’hanno, appunto, abbandonata.

E il destino della testuggine? Dopo alcuni giorni di sosta presso il Comando, e con le cautele del caso, nella mattina di mercoledì 17 settembre è stata conferita al centro regionale autorizzato, con sede a Bernezzo dove trascorrerà i suoi giorni, adeguatamente accudita.