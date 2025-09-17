Biella: motoseghe rubate ritrovate grazie ai social

Un uomo residente in via Tripoli a Biella ha scoperto che le sue motoseghe rubate erano state recuperate dai Carabinieri grazie a una notizia diffusa sui social.

La vittima, un uomo del 1974, aveva notato nella mattina di ieri martedì 16 settembre verso le 5 la saracinesca del garage leggermente danneggiata, ma inizialmente non vi aveva dato peso. Solo dopo che il figlio gli ha segnalato il post sui social relativo al ritrovamento, l’uomo ha potuto riconoscere la propria attrezzatura.

Oltre alle motoseghe, l'uomo aveva nel garage anche un piccolo generatore, che risulta al momento mancante. Non si esclude che i ladri avessero temporaneamente lasciato le motoseghe in attesa di portarle via, ma grazie all’intervento dei Carabinieri, parte della refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.