Biella, trovate due motoseghe ai Giardini Alpini d’Italia: di chi sono?

Alle 4.33 di oggi, 16 settembre, ai Giardini Alpini d’Italia di Biella, sono state rinvenute due motoseghe nelle adiacenze di una panchina. Si tratta di una motosega completa di copri catena, marca sthil di colore arancio e bianco, modello ms271, posta all’interno di uno zaino di colore azzurro marca eastpak.
A ciò si aggiunge una motosega completa di copri catena marca alpina di colore nero e grigio modello acs 538, posta all’interno di uno zaino di colore nero marca kaytar. Entrambe si trovano presso la Stazione Carabinieri di biella per l’eventuale restituzione.