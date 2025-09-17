Autocarro rubato a Biella nella notte, indagini in corso

Nella notte di ieri martedì 17 settembre, ignoti malfattori hanno perpetrato un furto all’interno della ditta Barbera, in via Fratelli Rosselli. Secondo quanto riferito ai Carabinieri intervenuti sul posto dal titolare, un uomo classe 1948, sembra che i ladri siano riusciti ad entrare nella proprietà rompendo il cancello posteriore dell’azienda.

L’oggetto del furto è stato un autocarro Iveco, completo di cabina e cassone, che risulta al momento prelevato. La ditta, priva di sistemi di allarme, sta al momento verificando le immagini di videosorveglianza e altri elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono state rilevate tracce riconducibili agli autori del furto, che potrebbero aiutare le forze dell’ordine nelle indagini.

I militari hanno avviato gli accertamenti e proseguono nella ricerca dei responsabili.