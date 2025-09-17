Auto in manovra urta veicolo in sosta a Mongrando

Ieri, martedì 16 settembre, a Mongrando si è verificato un incidente stradale senza feriti. Secondo quanto ricostruito, un’autovettura in manovra avrebbe urtato un veicolo in sosta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del NORM, che hanno gestito la situazione e i conducenti provveduto a compilare il modello CID per la gestione assicurativa dell’accaduto.

Coinvolti nell’incidente un uomo del 1984, residente a Mongrando, alla guida di una Volkswagen Polo, e un uomo del 1947, cittadino straniero residente in Francia, a bordo di una Citroen. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato ferite.