Tor330: Eulogio, Platini e Tallia tra i migliori biellesi. Girardi in testa nel Tor450

Dopo il ritiro dell’atleta italiano Franco Collé, nonché uno dei favoriti del Tor330, il podio è completamente dominato dai francesi Richard Victor, che si conferma primo, Luigi Calais e, infine, Martin Perrier.

Per quanto riguarda i nostri concittadini, Riccardo Eulogio si posiziona 200°, Martino Platini (233°), Chiara Tallia (270°), Giovanni Mozzone (405°), Enrico Correale (478°), Edoardo Bernascone (673°), Iacopo Falanga (801°), Paolo Borra (821°), Luca Travostino (834°), Gregorio Reda (907°) e Uwe Dietmar Eichert (921°). Manuel Rodriguez risulta essersi ritirato dal Tor330.

Nel Tor450, i piazzamenti dei biellesi sono molto vicini tra loro: Riccardo Girardi si trova in 131° posizione, Alfio Rinaldo (134°), seguito da Rodolfo De Colle (135°).