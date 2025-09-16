Giuliano Pavan brinda ai suoi 400 km, ma la strada è ancora lunga

Giuliano Pavan ha superato la soglia dei 400 chilometri nella sua impresa sul Lago di Garda, ma il traguardo è ancora lontano: restano infatti 600 km da percorrere per completare i 1000 previsti entro i quindici giorni di gara.

L’atleta di Borriana, iscritto all’A.S.D. Bergamo Star, sta affrontando un percorso di 1300 metri da ripetere senza sosta, con punti di ristoro e l’obbligo di gestire al meglio sonno ed energie. La media da mantenere è di circa 70 km al giorno, fondamentale per restare nei tempi e avvicinarsi al successo finale.

“Dormire in tenda, vivere in mezzo al niente e continuare a macinare chilometri: tutto deve collimare per poter arrivare fino in fondo” aveva dichiarato Pavan alla vigilia della gara. Ora, a quota 400 km, può festeggiare una tappa importante, pur consapevole che la sfida è quasi a metà.