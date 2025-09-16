Torna a Biella “Match It Now”

Sabato 20 settembre, dalle ore 10 alle 18, Gli Orsi ospiteranno una nuova edizione di “Match It Now”, l’evento nazionale dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche con il Patrocinio della Regione Piemonte e dell’ASL di Biella.

La manifestazione, promossa da ADMO in collaborazione con gli enti sanitari locali, rientra nella campagna nazionale che, in occasione del World Marrow Donor Day, toccherà diverse città italiane e piemontesi. L’obiettivo è chiaro: informare, sensibilizzare e coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni, ampliando il numero dei potenziali donatori e raggiungendo il traguardo di mille nuove iscrizioni in tutta Italia.

Durante le due giornate i partecipanti potranno:

- incontrare i volontari ADMO, donatori e trapiantati pronti a condividere le proprie esperienze;

- ricevere informazioni scientificamente corrette dai medici dell’Ospedale locale;

- iscriversi direttamente al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, grazie a un semplice test di compatibilità (autoraccolta di saliva e colloquio medico).

Un gesto semplice che può cambiare una vita: trovare un donatore compatibile è infatti un evento raro (1 su 100.000), e in Italia oltre 2.000 pazienti ogni anno necessitano di un trapianto di midollo osseo per sopravvivere.

MATCH IT NOW è evento che si realizza grazie all’impegno congiunto di enti e associazioni, che uniscono competenze diverse ma complementari con un unico obiettivo: diffondere la cultura della solidarietà e accrescere il numero dei potenziali donatori: l’atmosfera della piazza sarà resa speciale dalla presenza dei clown di corsia dell’Associazione Il naso in tasca, che accompagneranno i visitatori tra gli stand informativi, del personale medico e sanitario del SIMT locale, a disposizione per fornire informazioni scientifiche sulla donazione e chiarirne ogni aspetto. Con ADMO interverranno anche i rappresentanti di AVIS e AIL, per offrire una panoramica completa sul valore del dono in tutte le sue forme.

Chi desidera partecipare potrà presentarsi all’evento oppure, per velocizzare le procedure di iscrizione, registrarsi online sul sito www.admopiemonte.org, selezionando come punto di riferimento l’evento di Biella.