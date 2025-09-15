Prova superlativa a Copenaghen, Matteo Lometti sfiora il record personale alla mezza maratona

Prova superlativa di Matteo Lometti. Il portacolori della Brancaleone Asti ha preso parte ieri mattina alla mezza maratona di Copenaghen chiudendo la gara da 21,097 chilometri con un tempo pari ad un 1h09'43''.

Non solo: è stato il secondo italiano in assoluto e l'11° atleta di categoria. “Ho anche sfiorato il mio record personale ma non si può volere tutto – confida – Nonostante il vento e la pioggia battente è stata una bella gara e ne sono davvero soddisfatto. Mi sono allenato duramente con il mio coach, Paolo Vialardi, e il risultato finale è sotto gli occhi di tutti. Era da almeno tre anni che non ottenevo una prestazione di così alto livello. Ne sono davvero orgoglioso”.