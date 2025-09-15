Ladri a Ronco e Gaglianico, rubati oggetti in argento

Ladri di nuovo in azione nel Biellese. A Ronco Biellese, ignoti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per accedere all'interno di un'abitazione e rubare beni preziosi. In particolare, stando alle ricostruzioni del caso, avrebbero rotto una finestra e sottratto alcuni oggetti in argento. È in fase di quantificazione l'ammontare del danno.

A Gaglianico, invece, sarebbe stata danneggiata una porta d'ingresso ma i malviventi non avrebbero fatto in tempo a introdursi in casa. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.