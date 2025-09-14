Mottalciata, a fuoco una catasta di legno

Incendio nella serata di ieri, 13 settembre, nel comune di Mottalciata. Stando alle prime informazioni raccolte, una catasta di legno sarebbe stata avvolta dalle fiamme per cause da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per le operazioni di spegnimento.
domenica 14 settembre
sabato 13 settembre
venerdì 12 settembre
