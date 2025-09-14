 / CRONACA

Mottalciata, a fuoco una catasta di legno

Le cause sono in fase di accertamento.

vigili fuoco

Mottalciata, a fuoco una catasta di legno (foto di repertorio)

Incendio nella serata di ieri, 13 settembre, nel comune di Mottalciata. Stando alle prime informazioni raccolte, una catasta di legno sarebbe stata avvolta dalle fiamme per cause da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per le operazioni di spegnimento.

g. c.

