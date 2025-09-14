Grande pubblico per il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa FOTO e VIDEO

Pubblico delle grandi occasioni al Santuario di Oropa per il secondo atto della 45° edizione della Fiera di San Bartolomeo che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori grazie al suo ricco programma contrassegnato dalla tradizione.
Mercatini, adunanze di animali, degustazioni, passeggiate a cavallo: sono solo alcuni degli eventi apprezzati dalle famiglie giunte in queste ore, complice la bellissima giornata di sole.
Questa mattina, 14 settembre, si è svolto il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa, con valutazioni ufficiali a cura dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) per il riconoscimento RSA: un’occasione speciale per allevatori e appassionati di prendere parte ad una delle manifestazioni più seguite dal pubblico.