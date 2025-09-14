 / Animalerie

Animalerie | 14 settembre 2025, 15:00

Grande pubblico per il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa FOTO e VIDEO

pubblico oropa

Grande pubblico per il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni al Santuario di Oropa per il secondo atto della 45° edizione della Fiera di San Bartolomeo che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori grazie al suo ricco programma contrassegnato dalla tradizione.

Mercatini, adunanze di animali, degustazioni, passeggiate a cavallo: sono solo alcuni degli eventi apprezzati dalle famiglie giunte in queste ore, complice la bellissima giornata di sole.

Questa mattina, 14 settembre, si è svolto il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa, con valutazioni ufficiali a cura dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) per il riconoscimento RSA: un’occasione speciale per allevatori e appassionati di prendere parte ad una delle manifestazioni più seguite dal pubblico.

g. c.

