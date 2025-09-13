Serie A Women’s Cup: finisce 4-0 Juventus Women Napoli FOTO

Vittoria nella terza gara del girone A della Serie A Women's Cup per la Juventus che batte il Napoli per 4-0, siglando due reti per tempo: un match aperto dai gol di Stolen Godo e Girelli e chiuso nella ripresa dalla doppietta di Pinto.

La Juventus chiude a quota 6 punti e al secondo posto il gruppo A e dovrà attendere i risultati delle gare di domani per decretare l'eventuale qualificazione alle Final Four.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo tempo convincente da parte della Juventus Women, consapevole di dover andare a caccia di un successo per puntare alla qualificazione alle Final Four della Serie A Women’s Cup come miglior seconda nel girone: dopo nove minuti a provarci è Brighton che non inquadra lo specchio della porta, mentre al 17’ a fare centro è Stolen Godo che, di testa, sfrutta al meglio l’imbeccata di Beccari e trova l’angolino basso di destra.

Una rete che conferma quanto fatto di buono dalle bianconere, che proseguono a mettere alle corde la difesa del Napoli, confermando la supremazia nel gioco e nel palleggio. Al 37’ poi, Beccari viene atterrata in area e per l’arbitro non ci sono dubbi: dal dischetto Girelli trova il gol che vale il 2-0 per le giocatrici di mister Canzi, che vanno a riposo a metà incontro forti del doppio vantaggio.

Nella ripresa la squadra ospite prova a scuotersi, non riuscendo però ad andare oltre un paio di velleitari tentativi firmati da Barker e Floe, entrambi respinti senza affanno da Peyraud-Magnin. Dopo un’ora di gioco, mister Canzi decide di mettere dentro Pinto al posto di Brighton e la sua scelta viene premiata dopo meno di dieci minuti: al 67’ è proprio il nuovo acquisto bianconero ad andare in gol, con un colpo di testa su cross di Carbonell che trova l’angolino giusto e il 3-0.

Resta ancora il tempo, a recupero inoltrato, sempre per Tatiana Pinto di realizzare la sua doppietta personale, sigillando un importante 4-0 finale molto utile anche in ottica differenza reti che potrebbe essere decisiva per il passaggio alle Final Four della competizione.

LE INTERVISTE POST PARTITA

LE PAROLE DI MISTER CANZI

«Per noi era una partita di facile interpretazioni: dovevamo vincere facendo tanti gol e senza subirne. L’obiettivo l’abbiamo raggiunto: ne abbiamo fatti 4 contro una buona squadra, ora non possiamo che stare alla finestra a vedere cosa faranno gli altri. Le ragazze sono state aggressive in difesa, andando anche a centrocampo a fare pressione - sintomo del fatto che abbiamo già una discreta condizione fisica. Abbiamo concesso poco o nulla, soltanto su qualche palle inattiva: tante volte abbiamo giocato bene, ma non eravamo riusciti a fare un risultato così rotondo. Tatiana Pinto è una calciatrice che si è inserita subito, ha grande esperienza a livello internazionale, ha giocato in cinque nazioni diverse: i due gol sicuramente le daranno grande fiducia»

IL COMMENTO DI TATIANA PINTO

«Sono molto felice di aver aiutato la squadra con i miei gol: forse alcuni di voi non lo sanno, ma sono una giocatrice che tiene molto al gruppo e che è disposta a fare di tutto per raggiungere il successo. Oggi sento di aver fatto un buon lavoro, ma siamo state brave tutte nell'affrontare il Napoli: non era facile, ma abbiamo messo subito in discesa la sfida e l’abbiamo fatta sembrare così. La Juventus mi ha colto come una famiglia: è arrivato tutto in fretta, ma qui ho trovato tante persone gentili, che mi hanno accolto e mi stanno aiutato. Mi sento di ringraziare tutti: sono due settimane che sono qui e mi sento la benvenuta, oltre ad aver ricevuto supporto nell’ambientamento. Con Estela abbiamo già giocato insieme al Levante, ci siamo trovate bene: siamo amiche e l’intesa nasce anche da quello. L’obiettivo di entrambe è quello di essere felici e rendere al meglio in campo. Questa settimana il messaggio che ci ha dato il mister è stato: “Date il massimo per raccogliere il miglior risultato possibile”. Sono contenta che le cose siano andate per il verso giusto».