Biella, Ippon 2 Karate in trasferta a Salisburgo: Marta Buono eccelle in Serie A WKF

Dal 5 al 7 settembre, a Salisburgo (Austria), si è svolta la tappa europea del circuito mondiale WKF Serie A di karate, riservata esclusivamente alla categoria Seniores. Alla competizione, di altissimo livello tecnico, hanno preso parte 1222 atleti provenienti da 82 nazioni, suddivisi in 14 categorie, con in palio 56 medaglie complessive. Tra i protagonisti erano presenti anche i due portacolori dell’A.S.D. Ippon 2: Marta Buono e Alessandro Demargherita.

Marta Buono, impegnata nella categoria -68 kg, si è confrontata ad armi pari con alcune delle migliori atlete del mondo. Dopo cinque combattimenti di altissimo livello, ha chiuso al settimo posto.

Il suo percorso: vittoria iniziale per 7-2 contro un’atleta kazaka, poi lo stop al secondo turno con un pareggio (3-3) contro la giapponese che, in virtù del primo punto segnato, ha proseguito fino a vincere il torneo. Ripescata, Buono ha superato con autorità una slovena (6-1) e una polacca (4-1), ma si è fermata al terzo incontro di ripescaggio contro una francese, a un passo dalla finale per il bronzo.

Un risultato che conferma il grande valore della giovane atleta, attualmente seconda nel Ranking Nazionale, con prospettive di ulteriori successi futuri.

Buona anche la prova di Alessandro Demargherita, che si è battuto con determinazione ma si è arreso al primo incontro contro un forte atleta belga (0-2).

Grande soddisfazione per lo staff e per l’A.S.D. Ippon 2, che torna da Salisburgo con la consapevolezza di poter ambire a traguardi sempre più prestigiosi.