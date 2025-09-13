ATP Challenger Città di Biella, grande attesa per le semifinali. In campo alle 12 VIDEO

Ancora una giornata del grande Tennis a Biella oggi all'ATP Challenger torneo Città di Biella al Tennis Lab.

Alle 12 sul centrale si sfideranno sulla terra rossa Stefano Napolitano che ieri si è imposto su Pol Martin Tiffon e Gianluca Cadenasso.

Nell’altra semifinale si sfideranno Kilian Feldbausch e Luka Mikrut.

Cosimo Napolitano si dice soddisfatto dell'evento e contento naturalmente per il figlio Stefano. "Sono soddisfatto sotto tutti i punti di vista, partecipazione soprattutto del pubblico, devo dire che il comportamento dei giocatori, la qualità, tutto bene, veramente c'è stata grande soddisfazione, sono felice di aver raccolto l'impegno del comune di Biella di ritornare nel tennis ATP. Domani è il giorno della finale e poi ci proietteremo subito sul futuro".

Nelle sue parole c'è però anche un po' di amarezza: "Stefano oggi gioca la semifinale sono felice per lui, non mi aspettavo neanche arrivasse a questo punto perché non è che sta attraversando un momento soprattutto dal punto di vista della salute fisica esaltante, ha già fatto bene molte volte a Biella, giocando Challenger, evidentemente l'aria di casa gli fa bene - e conclude -. Sono solo veramente molto dispiaciuto che un atleta del territorio non sia così seguito sul proprio territorio. Evidentemente qui a casa paga anche il fatto che è mio figlio, io non sono una persona che ho coltivato così bene le pubbliche relazioni con gli altri amici tennisti".