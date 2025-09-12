Challenger "Città di Biella": derby italiano Napolitano-Cadenasso vale la finale sulla terra rossa piemontese FOTO e VIDEO

Torneo Challenger da 54mila euro a Biella "Città di Biella", in finale ci sarà un italiano. Oggi 12 settembre nei quarti, Stefano Napolitano ha infatti superato lo spagnolo Pol Martin Tiffon (n.280) con il punteggio di 6-1 6-2, mentre Gianluca Cadenasso (n.511 ATP), ha battuto Jelle Sels (n.340 ATP e ottava testa di serie), per 6-4 6-0. Domani è dunque sfida sulla terra rossa tra i due che non si sono mai affrontati prima.

L’altra semifinale vedrà sui campi Killian Feldbausch (n.386 ATP), che nei quarti ha battuto il tedesco Marko Topo (n.288 ATP e quinta testa di serie) con un punteggio di 6-2 6-3, e Luka Mikrut (n.256 ATP). Quest’ultimo, dopo aver eliminato il ceco Zdenek Kolar (n.276 ATP e secondo favorito del seeding) con un secco 6-2 6-1, punta alla seconda finale consecutiva: a fine agosto aveva infatti conquistato il titolo al Challenger di Como. Mikrut conduce anche nei precedenti con Feldbausch, avendo vinto l’unico scontro diretto disputato al primo turno del Challenger di Rovereto 2024, giocato sul veloce indoor.