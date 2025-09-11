TT Biella: grandi risultati al Torneo Giovanile di Terni

Fine settimana intenso al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, dove si è disputato un Torneo Nazionale Giovanile di tennistavolo valido come qualificazione al WTT Youth Contender di Lignano, in programma nella prima settimana di novembre. In gara anche cinque portacolori del TT Biella, seguiti dai tecnici Sergei Mokropolov e Sonia Ivanova: Alessandro Rizzo e Giacomo Riva (categoria 2014 e inferiori), Lodovica Motta, Matilde Ingravalle e Giacomo Forno (categoria 2008–09, con partecipazione anche alla 2006–07).

Bilancio: pass per Lignano e piazzamenti di rilievo

Il weekend ha portato risultati molto lusinghieri: Alessandro Rizzo ha conquistato il pass per Lignano; Giacomo Riva ha chiuso 5º e Lodovica Motta ha ottenuto un’ottima 6ª posizione, due piazzamenti che rendono la loro qualificazione molto probabile.

2014 e inferiori: Rizzo stacca il pass, Riva è 5º

Avvio di sabato mattina con i più giovani.

Giacomo Riva domina il girone superando in tre set Vianelli, Papini e Moncada.

Alessandro Rizzo vince agevolmente con Di Natale e Forgiarini, quindi la spunta al quinto set sul giovane del Milano Academy Perego (parziali: -7/-8/11/6/10). Entrambi approdano all’eliminazione diretta.

Nel tabellone, Rizzo supera senza problemi il friulano Brezigar (9/8/7) e la testa di serie n. 3 Cristian Ragni (7/5/3). In semifinale cede al n. 2 De Luca (-7/8/10/8) e, nella finale per il 3º-4º posto, viene sconfitto dal ligure Baffigi (7/7/2). Il risultato di Terni vale comunque il biglietto per Lignano.

Percorso positivo anche per Riva: dopo il girone, supera Perego al quinto (-9/2/-6/7/10), si ferma ai quarti contro Baffigi (8/5/8), quindi vince gli spareggi 5º-8º: partita “tirata” con il bresciano Sberna (5/-16/-7/7/8) e successo su Ragni (9/-7/2/10) per il 5º posto finale.

2006–07: prove generose, gironi amari

Nelle gare femminili e maschili 2006–07 di sabato, nessun biellese supera il girone.

Matilde Ingravalle sfiora l’impresa con Cicuttini (-9/9/5/-10/10) e poi perde con Paoli (-7/6/3/6).

Lodovica Motta batte l’outsider Vitali, ma viene fermata da Benassi (10/-8/6/1) e dalla varesina Daverio (6/-6/2/-10/7).

Semaforo rosso anche per Giacomo Forno, stoppato dai meglio classificati Giampaoletti, Iadanza e D’Arcangeli.

2008–09: Motta 6ª, Ingravalle in calo, Forno fuori agli ottavi

Domenica, nella categoria di età naturale, gare decisive per i tre atleti.

Per Matilde Ingravalle, dopo il grande match con Cicuttini del giorno prima, arrivano due sconfitte con Filippi e Marinelli.

Lodovica Motta è protagonista di una prestazione maiuscola: da 3ª testa di serie del girone, batte la sassarese Pinna (10/7/-6/9), quindi Peri (8/5/10) e firma l’exploit in rimonta su Paoli (-9/-9/7/6/6). Chiude prima nel girone ed entra nel tabellone successivo da 3ª testa di serie, direttamente ai quarti, dove viene fermata da Interlandi (-9/8/9/7). Nella finalina per le posizioni intermedie supera la sudtirolese Oprandi (-5/6/3/-4/15) e termina 6ª.

Nell’omologa gara maschile 2008–09, Giacomo Forno passa il girone – pur battuto dal forte Grulliero (6/-6/8/6) – grazie alle vittorie su Perazzi e Fattorini; nel tabellone a eliminazione diretta è poi eliminato dal portacolori del Villa Romanò Cattaneo (8/-8/10/5).

In regione: Rondi si fa valere all’Open di Grugliasco

Mentre i giovani brillavano a Terni, a Grugliasco si è disputato un Torneo Open. Nel 6ª categoria buona prova di Maurizio Rondi: girone superato con il netto successo su Lisa (7/2/2) e la sconfitta, al termine di una durissima maratona, con Messina (-11/11/11/-9/5). Nel tabellone finale batte Origlia (5/9/-7/-9/5) e si arrende poi, al termine di un’altra maratona di 48 minuti, all’alessandrino Antoni.