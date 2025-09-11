ATP Challenger Biella, match intensi e tribune piene. Stefano Napolitano vola ai quarti di finale VIDEO

ATP Challenger a Biella al Tennis Lab, altra giornata di torneo oggi giovedì 11 settembre, altra giornata di importanti partite. Il favorito di casa Stefano Napolitano ha vinto 2-6 0-6 contro Federico Arnaboldi, Luka Mikrut 6-4 0-0 contro Oleg Prihodko, Pol Martin Tiffon ha concluso con 7-6(6) 6-2 contro Alejandro Moro Canas, e si è invece concluso 4-6 7-6(2) 6-1 il match tra Kolar e Fonio a favore di Kolar n.276 del ranking.

Per il direttore del torneo Cosimo Napolitano i biellesi stanno rispondendo bene anche alla proposta del biglietto, la prima volta in 31 edizioni: "Qualche protesta c'è stata ma le tribune erano piene".

Domani 12 settembre la prima partita è in calendario alle 12,30. Stefano Napolitano sfiderà sulla terra rossa Pol Martin Tiffon sul campo centrale.

Questo l'ordine:

Campo Centrale - start 12:30 PM

[WC] Gianluca Cadenasso (ITA) vs [8] Jelle Sels (NED)

Not Before 2:30 PM

[WC] Stefano Napolitano (ITA) vs [Q] Pol Martin Tiffon (ESP)

Followed By

after suitable rest - Zachary Fuchs (USA) / Wally Thayne (USA) or Sandro Kopp (AUT) / Alexander Weis (ITA) vs [2] Gianluca Cadenasso (ITA) / Filippo Romano (ITA)

Campo 3 Biella Collezioni - start 12:30 PM

[5] Marko Topo (GER) vs Kilian Feldbausch (SUI)

Luka Mikrut (CRO) vs [2] Zdenek Kolar (CZE)

Followed By

after suitable rest - Buvaysar Gadamauri (BEL) / Jelle Sels (NED) vs [3] Adil Kalyanpur (IND) / Parikshit Somani (IND) or Stefan Popovic (SRB) / Volodoymyr Uzhylovskyi (UKR)



