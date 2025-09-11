 / CRONACA

11 settembre 2025, 18:08

Scontro auto-moto a Salussola, grave un uomo di 28 anni FOTO

Il centauro è stato trasportato all'ospedale di Novara in codice rosso.

Grave incidente stradale a Salussola. È successo nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, sulla Statale 143. A rimanere coinvolte un'auto, condotta da una donna di 48 anni, e una moto, con a bordo un uomo di 28 anni.

Proprio quest'ultimo avrebbe riportato ferite da codice rosso e, una volta assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all'ospedale di Novara con l'elisoccorso. Sembra che, a causa dell'urto, sia stato sobbalzato nella riva al di fuori della carreggiata. 

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto assieme ai Vigili del Fuoco di Biella, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli. 

Le prime dalle rubriche

