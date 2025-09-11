Furti a Cossato e Mezzana, ritrovata a Biella una bici rubata (foto di repertorio)

Serie di furti nel Biellese. Nella mattinata di ieri, 10 settembre, i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi all'interno di un'abitazione di Mezzana Mortigliengo. I locali sono stati messi a soqquadro ma sembra che nulla sia stato asportato.

A Cossato, invece, ignoti hanno rubato una bici elettrica dopo aver danneggiato la saracinesca di un garage. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.

Infine, a Biella, un uomo avrebbe segnalato alle forze dell'ordine il ritrovamento della propria bicicletta, sottratta con l'inganno il giorno prima. Pare che il mezzo fosse in un cortile privato. Lo stesso è stato poi restituito al legittimo proprietario.