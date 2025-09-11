Finto maresciallo al telefono: “Suo nipote ha avuto un incidente”, 91enne sventa la truffa (foto di repertorio)

Truffa sventata in alta Valle Cervo. Stando alle ricostruzioni di rito, una donna di 91 anni sarebbe stata contattata al telefono da un finto maresciallo dei Carabinieri che l'avrebbe informata dell'incidente di suo nipote.

Inoltre, le avrebbe richiesto del denaro per dirimere la questione. Per questo, qualcuno sarebbe passato a casa sua per prendere in consegna la cifra richiesta. La pensionata non ha creduto alle sue parole e ha immediatamente allertato parenti e forze dell'ordine. Sul caso indagano i militari dell'Arma.