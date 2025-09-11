 / CRONACA

CRONACA | 11 settembre 2025, 14:45

Crevacuore, auto finisce contro il muro di una casa

Crevacuore, auto finisce contro il muro di una casa (foto di repertorio)

Crevacuore, auto finisce contro il muro di una casa (foto di repertorio)

È rimasto incolume il giovane alla guida che, nella mattinata di ieri, 10 settembre, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. È avvenuto a Crevacuore intorno alle 7: stando alle ricostruzioni del caso, il 23enne avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro il muretto di un'abitazione. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore