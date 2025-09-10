Tennistavolo, buona la prima per Splendor

Buon esordio per il settore giovanile dello Splendor Autogarbaccio MB Line al torneo di Grugliasco, nel torneo over 3800. 54 gli atleti presenti provenienti da tutta la regione.

Secondo e terzo posto per gli atleti dello Splendor Riccardo Motta e Francesco Bidese, che si arrendono solo solo al rappresentante della società Vitattiva di Chieri Luca Grieco, che in finale ha la meglio su Motta in 5 set, dopo essere stato sotto 2 a 0. Terzo posto per Francesco Bidese eliminato proprio da Motta nel derby di semifinale.

Ottima anche la prova anche di Tommaso Zoppello che si ferma agli ottavi eliminato anche lui da Motta in un altro scontro derby. In sostanza una buona prova di inizio stagione che vedrà i tre atleti impegnati in D1 e D2.