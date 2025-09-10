Rientra da un'escursione e resta ferito dopo una caduta, soccorsi a Oropa

Nella tarda serata di ieri, martedì 9 settembre, nei pressi del giardino botanico di Oropa, un uomo al rientro da un’escursione è scivolato procurandosi un forte trauma alla caviglia che non gli ha permesso di arrivare in autonomia a valle.

L’uomo ha contattato il 112 e la chiamata è stata presa in gestione dalla centrale 118 che ha inviato sul posto una squadra della Stazione Elvo Oropa del Soccorso Alpino e un’ambulanza di base del 118 di Biella.

L'escursionista è stato raggiunto dalla squadra del Soccorso Alpino, che ha provveduto all'immobilizzazione dell’arto e al successivo trasporto con apposita barella fino al parcheggio dove l’ambulanza lo ha trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.