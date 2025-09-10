Massazza, tamponamento a catena: 4 mezzi coinvolti, ci sono dei feriti FOTO

4 mezzi coinvolti, 2 feriti in ospedale, di cui uno in codice giallo, l'altro in verde. Sarebbe questo il bilancio, stando alle informazioni raccolte, del tamponamento a catena avvenuto sulla Provinciale di Massazza, in corrispondenza di un semaforo da cantiere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Presenti anche gli agenti di Polizia e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione del traffico. La viabilità ha subito rallentamenti. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, 10 settembre. In fase di accertamento la dinamica del sinistro.