ATP Challenger Biella 2025: Cecchinato batte Gadamauri, in campo Napolitano dopo lo stop per pioggia FOTO

Nuova giornata di ATP Challenge oggi 9 settembre al Tennis Lab Biella dove nel pomeriggio di oggi le partite sono state sospese alle 15,30 per la pioggia e stanno riprendendo in questo momento.

Tra gli incontri più spettacolari di oggi quello Gadamauri - Cecchinato, dove passa il turno quest' ultimo con 1-6 6-4 6-7 (7).

In questo momento sul campo stanno per rientrare dopo la sospensione anche il biellese figlio di Cosimo Napolitano, Stefano, impegnato sulla terra rossa con Enrico Dalla Valle e hanno ripreso Pennaforti contro Martin Tiffon.

Questi i tennisti in campo oggi:

ORDER OF PLAY - TUESDAY, 09 SEPTEMBER 2025

Campo Centrale - start 10:00 AM

[WC] Filippo Romano (ITA) vs Giovanni Fonio (ITA)

[Q] Buvaysar Gadamauri (BEL) vs [3] Marco Cecchinato (ITA)

[WC] Stefano Napolitano (ITA) vs Enrico Dalla Valle (ITA)

[1] Stefano Travaglia (ITA) vs Federico Arnaboldi (ITA)

[3] Adil Kalyanpur (IND) / Parikshit Somani (IND) vs [WC] Andrea Cardella (ITA) / Mattia Rossi (ITA)

Campo 3 Biella Collezioni - start 10:00 AM

[LL] Federico Iannaccone (ITA) vs [6] Alejandro Moro Canas (ESP)

[Q] Giovanni Oradini (ITA) vs [WC] Gianluca Cadenasso (ITA)

Luka Mikrut (CRO) vs [Q] Lorenzo Carboni (ITA)

[7] Oleg Prihodko (UKR) vs [Q] Maxime Chazal (FRA)

Campo 4 Servizi e Seta - start 10:00 AM

[4] Alexander Ritschard (SUI) vs Tom Gentzsch (GER)

[Q] Stefan Popovic (SRB) vs [2] Zdenek Kolar (CZE)

Gabriele Pennaforti (ITA) vs [Q] Pol Martin Tiffon (ESP)

Not Before 2:00 PM

Sandro Kopp (AUT) / Alexander Weis (ITA) vs [4] Admir Kalender (CRO) / Pavel Verbin

Zachary Fuchs (USA) / Wally Thayne (USA) vs Massimo Giunta (ITA) / Gabriele Maria Noce (ITA)