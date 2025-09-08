 / Running e Trail

Running e Trail | 08 settembre 2025, 10:40

Oltre 200 persone a Casapinta, lo sport è l'assoluto protagonista FOTO

corsa casapinta

Oltre 200 persone a Casapinta, lo sport è l'assoluto protagonista FOTO

Due giorni all'insegna dello sport a Casapinta. Grande successo per entrambe le manifestazioni, con 110 partecipanti per la Strapinta e 96 per la gara di MTB. A favorire l'evento la bella giornata di sole che ha permesso di far (ri)scoprire la bellezza dei sentieri e del territorio circostante.

Al termine della giornata, un ottimo ristoro con grigliata ha accolto i presenti. Diversi i premi assegnati: tra questi, figurano i portacolori della GS Ermenegildo Zegna Carlo Carollo e Martina Orecchioni, giunti primi al traguardo.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore