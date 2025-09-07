Scontro auto-bici a Oropa, un 57enne in ospedale

È stato trasportato in codice giallo all'ospedale l'uomo di 57 anni che, in sella alla sua bici, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 7 settembre, in prossimità del parcheggio della Basilica Antica di Oropa. L'impatto è stato particolarmente intenso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza al malcapitato, anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito, utili nella ricostruzione della dinamica. È rimasto indenne, invece, il conducente dell'altro mezzo.