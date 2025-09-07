Calcio, ko all'esordio in Eccellenza per Cossato e Fulgor: in Prima sorridono Valle Elvo e Cervo FOTO

Prima gara avara di soddisfazioni per le formazioni biellesi impegnate nel prossimo campionato di Eccellenza. Sia il Città di Cossato sia la Fulgor Chiavazzese Valdengo cadono sotto i colpi delle squadre ospiti di Baveno Stresa (0-1) e Druentina (0-3).

Nel girone di Promozione esordio da dimenticare anche per il Ceversama che viene battuto 3 a 0 dai padroni di casa del Quincinetto Tavagnasco. Poche gioie anche in Prima Categoria dove si registrano i pari del Ponderano (0-0 con il Cigliano) e del Gaglianico (1-1 con la Mappanese) assieme al ko delle Torri Biellesi.

Sorridono, invece, la Valle Elvo e la Valle Cervo Andorno, che passano di misura con l'Agliè Valle Sacra e la Bosconerese.