Abbandona rifiuti fra Salussola e Massazza: “Tolleranza zero”, uomo denunciato

Continua nel Biellese la battaglia dei Comuni nei confronti di chi abbandona i rifiuti. Un’indagine lampo, svolta dalla Polizia Locale di Massazza, ha portato alla luce l’ennesimo caso di chi lascia nelle campagne sacchi pieni di immondizia. A seguito della segnalazione del Sindaco e all’operato delle Forze dell’Ordine, è stato possibile intercettare l’autore dell’abbandoni di circa otto sacchi nei campi fra Massazza e Salussola.

Sindaco e comandante dichiarano “tolleranza zero” verso questi gesti incivili: l’uomo è stato denunciato e gli è stata impartita una sanzione amministrativa di 4500 euro.