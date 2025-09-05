 / EVENTI

Domani alla Cittadella del Rugby di Biella il 2° Open Day Multisport

Un pomeriggio che permetterà a tutti i partecipanti di scoprire e provare tante discipline diverse

Domani alla Cittadella del Rugby di Biella il 2° Open Day Multisport foto Lorenzo Fassoletto

Domani, sabato 6 settembre dalle ore 14.30, alla Cittadella del Rugby di Biella si terrà il 2° Open Day Multisport, un progetto che valorizza lo sport e la collaborazione tra realtà locali, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Sport e Salute e Fondazione Fila.

Un pomeriggio che permetterà a tutti i partecipanti di scoprire e provare tante discipline diverse grazie alla partecipazione di 15 realtà sportive del territorio: Biella Rugby, Bi Roller Pattinaggio, Basket Femminile Biellese, Bugella Sport, Kwan Taekwondoo, Pietro Micca Biella, Bi Vertical, Olympic Karate Quaregna, Piemonte Ginnastica, Ippon 2 Karate, In Sport, Rhytmic School, Virtus Chiavazza, Scuola Pallavolo Biellese e Unione Giovane Biella.

Nicola Mazzucato, Director of Rugby, ci tiene a sottolineare: “Per il secondo anno consecutivo siamo riuscito ad organizzare questo evento che ha come obiettivo la promozione dell’attività sportiva tra i giovani. Sarà una bella festa di promozione dello sport, ma il progetto non si esaurisce con la durata dell’evento: continueremo con la formazione dei tecnici, con incontri che organizzeremo nel corso di tutto l’anno ed anche il prossimo”. 

Durante l’intera durata dell’evento, la Clubhouse Brc rimarrà aperta.

c.s.brc, s.zo.

