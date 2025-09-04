Gruppi di Cammino, aperte le iscrizioni per diventare conduttori

Fino a giovedì 18 settembre è possibile iscriversi al corso gratuito per diventare Conduttori di Gruppi di Cammino (GdC). Il corso è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI, diretto dalla Dott.ssa Marta Terzi, con il patrocinio dei Comuni di Salussola e Sandigliano e rientra nel Programma 2 – “Comunità attive” del Piano Locale della Prevenzione, ovvero dello strumento di programmazione, coordinamento ed attuazione a livello locale delle politiche di prevenzione, coerente con gli indirizzi e le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione.

Obiettivo del corso è quello di formare nuovi Conduttori di Gruppi di Cammino, ovvero persone che, a titolo volontario, vorranno sperimentare il cammino in gruppo e si renderanno disponibili a fare da riferimento per un GdC. Il Conduttore si occupa di organizzare le camminate, scegliere il percorso e la durata, controllare che tutto si svolga in sicurezza e motivare le persone a partecipare. Per svolgere al meglio questo ruolo sono richieste motivazione, conoscenze e competenze di base, che verranno fornite durante il corso. Non sono necessari requisiti particolari per partecipare al corso, ad eccezione della maggiore età.

Il corso è gratuito, della durata di 8 ore e si svolgerà in due incontri: martedì 23 settembre dalle 9.30 alle 13.30 presso il Salone Polivalente di Salussola in via Elvo 58; giovedì 2 ottobre dalle 14 alle 18 presso il Salone Polivalente di Sandigliano in via E. Maroino 14. Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica di cammino. La formazione sarà eseguita dal personale della Medicina dello Sport e del Servizio Veterinario dell’ASL BI insieme a collaboratori esterni con esperienza nella conduzione di Gruppi di Cammino. Tra i relatori: Milena Vettorello, Medico della Medicina dello Sport ASL BI e referente per la promozione della salute; Patrizia Mo, Medico Veterinario ASL BI; Giuseppe Graziola, Medico dello Sport; Liliano Cappa e Massimo Rizzo, Conduttori Gruppo di Cammino ed Elisa Pollero, insegnante in cammino e Sindaco di Gifflenga.

Si parlerà dell’importanza del movimento, della corretta tecnica del cammino, di quali sono i benefici dell’attività fisica sulla salute, quali sono le caratteristiche e il ruolo del Conduttore del Gruppo di Cammino, con un cenno alle regole del codice della strada. Verranno date inoltre indicazioni sui percorsi presenti sul territorio ed è prevista la testimonianza di capi camminata attivi da anni nella conduzione di GdC. La parte pratica, invece, prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti che, durante una camminata di gruppo, si alterneranno nel ruolo di leader, simulando l’attività vera e propria. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che non ha valenza professionale ma attesta che la persona è in grado di condurre un Gruppo di Cammino. Per partecipare è necessario iscriversi entro giovedì 18 settembre inviando un’email all’indirizzo: promozione.salute@aslbi.piemonte.it

Il Gruppo di Cammino (GdC) è un gruppo di persone che si ritrova settimanalmente in maniera continuativa per camminare per almeno 30 minuti lungo un percorso prestabilito sotto la guida di un conduttore appositamente formato. Chiunque può partecipare al GdC, non servono infatti abilità specifiche in quanto l’attività viene adattata al livello di preparazione dei partecipanti, con la possibilità di variare nel tempo. Obiettivo di un GdC è quello di permettere alle persone che partecipano di aumentare il livello di attività fisica e ridurre la sedentarietà, in un contesto che favorisce la socialità e lo stare insieme, con conseguente beneficio per la propria salute. Camminare rappresenta infatti il modo più semplice ed economico per prevenire e contrastare malattie comunemente causate da stili di vita non corretti.