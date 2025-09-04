 / CRONACA

CRONACA | 04 settembre 2025, 12:00

Valdilana, perde il controllo della moto e finisce a terra

Ferito un milanese di 74 anni, sul posto 118 e Carabinieri.

Valdilana, perde il controllo della moto e finisce a terra (foto di repertorio)

Valdilana, perde il controllo della moto e finisce a terra (foto di repertorio)

Non è in pericolo di vita il motociclista di 74 anni che, nella giornata di ieri, 3 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. È successo a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. 

Stando alle prime ricostruzioni l'uomo, residente nel Milanese, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause al vaglio delle forze dell'ordine e sarebbe finito sull'asfalto rimanendo ferito. Nella caduta avrebbe riportato alcune escoriazioni. Il centauro è stato velocemente assistito dal personale sanitario del 118 e condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Gli accertamenti sono stati raccolti dai militari dell'Arma, giunti sul luogo del sinistro per la raccolta dei rilievi di rito. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore