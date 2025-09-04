Valdilana, perde il controllo della moto e finisce a terra

Non è in pericolo di vita il motociclista di 74 anni che, nella giornata di ieri, 3 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. È successo a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

Stando alle prime ricostruzioni l'uomo, residente nel Milanese, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause al vaglio delle forze dell'ordine e sarebbe finito sull'asfalto rimanendo ferito. Nella caduta avrebbe riportato alcune escoriazioni. Il centauro è stato velocemente assistito dal personale sanitario del 118 e condotto al Pronto Soccorso per le cure del caso. Gli accertamenti sono stati raccolti dai militari dell'Arma, giunti sul luogo del sinistro per la raccolta dei rilievi di rito.