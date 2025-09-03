Scacchi, il Maestro Marco Ubezio si aggiudica il Torneo di San Lorenzo

Un torneo ormai diventato un classico del mese di agosto: è il Torneo di San Lorenzo, semilampo che da 13 edizioni va in scena a Sostegno, nei giorni dei festeggiamenti del patrono nel paese biellese al confine con la provincia di Vercelli.

“Per questo appuntamento dobbiamo ringraziare la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sostegno, nella persona della presidente Donatella Fasanino, che anche quest’anno ci ha invitati supportandoci nell’organizzazione, nonché il sindaco Giuseppe Framorando per averci ospitati, in una caldissima giornata di anticiclone africano, sotto i portici del Municipio – spiegano in una nota lo Scacchi Club Valle Mosso Biella - Altra notizia non da poco, abbiamo stabilito il record di presenze con 30 giocatori al via. Dobbiamo quindi ringraziare di cuore i giocatori che, malgrado la temperatura esterna, altri tornei concomitanti ed il periodo di pausa estiva, hanno accettato la nostra proposta, con presenze anche da Ivrea, Casale Monferrato e Vercelli”.

Il torneo è stato dominato dal Maestro Marco Ubezio, che non ha avuto grossi problemi a vincere i primi cinque incontri e ad instradare l’ultima partita verso la patta, risultato che gli garantiva la vetta solitaria con 5,5 punti. Alle sue spalle si sono classificati ben cinque giocatori con 4,5 punti, regolati da Matteo Migliorini, al quale lo spareggio tecnico è stato favorevole; terza piazza per Mauro Scagliotti, a completare un podio formato da ex vincitori del torneo.

Tra i premi di fascia, da segnalare quello consegnato al decano dello scacchismo piemontese: l’eporediese Mario Bogatto, assiduo frequentatore dei tornei biellesi